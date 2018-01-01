Безпілотник США провів розвідку над Донбасом та біля узбережжя Криму

Безпілотник більше чотирьох годин розвідував обстановку вздовж лінії розмежування на Донбасі

Стратегічний дрон американських ВПС RQ-4B у неділю, 11 лютого, провів розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі, біля узбережжя Криму і Краснодарського краю. Про це йдеться у моніторингових даних західних авіаційних ресурсів. Згідно з даними, безпілотник більше чотирьох годин розвідував обстановку вздовж лінії розмежування



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Американський стратегічний дрон RQ-4B

Безпілотник більше чотирьох годин розвідував обстановку вздовж лінії розмежування на Донбасі

Стратегічний дрон американських ВПС RQ-4B у неділю, 11 лютого, провів розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі, біля узбережжя Криму і Краснодарського краю.

Про це йдеться у моніторингових даних західних авіаційних ресурсів.

Згідно з даними, безпілотник більше чотирьох годин розвідував обстановку вздовж лінії розмежування на Донбасі, перебуваючи в повітряному просторі, підконтрольному Україні.

Близько 12:00 дрон попрямував в сторону Чорного моря і зробив не менше чотирьох прольотів від найзахіднішої точки півострова уздовж його південно-західного і південного узбережжя, а також Краснодарського краю аж до Сочі.

Безпілотник знаходився на висоті більше 15 тис. км., політ проходив на швидкості близько 600 км / год.

Нагадаємо, стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B 26 січня зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.

Нагадаємо, 14 січня силами АТО було збито безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10». З початку перемир’я це уже третій збитий безпілотник цього типу.

Джерело: Інтерфакс-Україна