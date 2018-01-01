Безпілотник США провів розвідку над Донбасом та біля узбережжя Криму
- Вчора, 22:56
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Безпілотник більше чотирьох годин розвідував обстановку вздовж лінії розмежування на Донбасі
Стратегічний дрон американських ВПС RQ-4B у неділю, 11 лютого, провів розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі, біля узбережжя Криму і Краснодарського краю.
Про це йдеться у моніторингових даних західних авіаційних ресурсів.
Згідно з даними, безпілотник більше чотирьох годин розвідував обстановку вздовж лінії розмежування на Донбасі, перебуваючи в повітряному просторі, підконтрольному Україні.
Близько 12:00 дрон попрямував в сторону Чорного моря і зробив не менше чотирьох прольотів від найзахіднішої точки півострова уздовж його південно-західного і південного узбережжя, а також Краснодарського краю аж до Сочі.
Безпілотник знаходився на висоті більше 15 тис. км., політ проходив на швидкості близько 600 км / год.
Нагадаємо, стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B 26 січня зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.
Нагадаємо, 14 січня силами АТО було збито безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10». З початку перемир’я це уже третій збитий безпілотник цього типу.
Джерело: Інтерфакс-Україна