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    Безпілотник США провів розвідку над Донбасом та біля узбережжя Криму

    Безпілотник більше чотирьох годин розвідував обстановку вздовж лінії розмежування на Донбасі
    Стратегічний дрон американських ВПС RQ-4B у неділю, 11 лютого, провів розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі, біля узбережжя Криму і Краснодарського краю. Про це йдеться у моніторингових даних західних авіаційних ресурсів. Згідно з даними, безпілотник більше чотирьох годин розвідував обстановку вздовж лінії розмежування
    • Вчора, 22:56
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    Американський&nbsp;стратегічний дрон RQ-4B
    Американський стратегічний дрон RQ-4B

    Безпілотник більше чотирьох годин розвідував обстановку вздовж лінії розмежування на Донбасі

    Стратегічний дрон американських ВПС RQ-4B у неділю, 11 лютого, провів розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі, біля узбережжя Криму і Краснодарського краю.

    Про це йдеться у моніторингових даних західних авіаційних ресурсів.

    Згідно з даними, безпілотник більше чотирьох годин розвідував обстановку вздовж лінії розмежування на Донбасі, перебуваючи в повітряному просторі, підконтрольному Україні.

    Близько 12:00 дрон попрямував в сторону Чорного моря і зробив не менше чотирьох прольотів від найзахіднішої точки півострова уздовж його південно-західного і південного узбережжя, а також Краснодарського краю аж до Сочі.

    Безпілотник знаходився на висоті більше 15 тис. км., політ проходив на швидкості близько 600 км / год.

    Нагадаємо, стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B 26 січня зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.

    Нагадаємо, 14 січня силами АТО було збито безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10». З початку перемир’я це уже третій збитий безпілотник цього типу.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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