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    Румунська церква заявила про згоду з автокефалією Помісної церкви України

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    Румунська церква заявила про згоду з автокефалією Помісної церкви України
    Фото: romfea.gr

    Румунська церква наполягає на консенсусі між Константинополем і Москвою

    Румунська православна церква згодна з наданням автокефалії Православній церкві України (ПЦУ), але виступає за консенсус між Вселенським і Московським патріархатами. Про це пише грецьке агентство церковних новин Romfea.

    Повідомляється, що Синод Румунської церкви на минулому засіданні прийняв рішення про згоду з наданням автокефалії. Водночас підкреслюється, що з українського питання РПЦ і Константинополь повинні досягти консенсусу.

    Також повідомляється, що Румунська церква направить своїх делегатів на всеправославну зустріч в Аммані, ініційовану патріархом Єрусалимським Феофілом.

    Нагадаємо, в лютому 2019 року повідомлялося, що Румунська православна церква може визнати ПЦУ, якщо українська влада забезпечить права і свободи румунських громад. Крім того, православний Бухарест виступає за створення вікаріату румунської в складі ПЦУ.

    Зазначимо, предстоятель ПЦУ Епіфаній раніше заявляв, що Російська православна церква останньої визнає українську автокефалію.

    «Вона буде останньою серед інших помісних православних церков. Тому ми зараз чекаємо (визнання, - «Главком») від інших помісних православних церков - Румунської, Болгарської, Грузинської та інших», - зазначив він.

    Нагадаємо, згідно із нещодавними соціологічними дослідженнями, парафіянами Помісної церкви називають себе 38,6% українців, парафіянами Московської церкви - 20,7%.

    Як повідомлялося, 12 жовтня 2019 року Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.

    8 листопада 2019 року Олександрійський патріархат визнав Православну церкву України.

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