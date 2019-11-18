«Безпритульні» нардепи отримали понад трьох мільйонів гривень компенсації за житло документ



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Депутатам компенсують оренду житла або оплату готельного номера, якщо вони не забезпечені житлом в Києві та зареєстровані на відстані більше 30 км від меж міста

Від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 120 народних депутатів одержали компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 млн грн. Про це повідомляє громадський рух «Чесно».

Повідомляється, що за даними порталу відкритих даних Верховної Ради, нардепи з кінця серпня отримали 3,29 млн гривень компенсації за житло. Зазначимо, депутатам компенсують оренду житла або оплату готельного номера, якщо вони не забезпечені житлом в Києві та зареєстровані на відстані більше 30 км від меж міста.

Також повідомляється, що деякі депутати отримали відшкодування за два місяці, інші - за один. Наприклад, 18 народних депутатів отримали по 41 600 гривень, що, швидше за все, свідчить про надання компенсації на житло за два місяці (20 800 гривень за кожен).

Нардеп від «Слуги народу» Олександр Кабанов подав щорічну декларацію за 2018 рік як кандидат у депутати ВРУ. Серед об’єктів нерухомості Кабанов і його дружина задекларували проживання у квартирі в Києві площею 75 кв.м 2015 року. Власником зазначено Бориса Нахмановича Шефіра, брата сценариста «Кварталу-95» та помічника Володимира Зеленського.

Також на кінець 2018 року у власності Кабанова був недобуд – квартира в Гостомелі (входить до 30-кілометрової зони). Утім, у коментарі нардеп повідомив, що його помешкання ще будується, а у квартирі Шефіра він більше не проживає. Компенсацію використовує для оренди житла в Києві.

Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук подавав щорічну декларацію за 2018 рік як заступник директора державної організації Національний офіс інтелектуальної власності. За даними його декларації, Стефанчуки проживали у квартирі площею 101,8 кв.м 2012 року, що належить Тетяні Ситарук. Дружина Стефанчука мала до одруження прізвище Ситарук, про що свідчать дані із соцмереж. Також, за інформацією журналістів, Тетяна Ситарук є матір'ю дружини першого заступника спікера парламенту. У коментарі «Чесно» Руслан Стефанчук підтвердив, що досі мешкає в цій квартирі.

Також на момент обрання народним депутатом у Києві мешкав позафракційний нардеп-кнопкодав Олександр Ковальов, за якого проголосували 220 виборців. Утім, декларацію як кандидат на посаду він не подавав, тому не можна достеменно сказати, чи володіє він майном.

Активісти спробували узяти в Ковальова коментар у кулуарах Верховної Ради, але нардеп зазначив, що він нічого не брав, і натомість попросив показати посвідчення журналіста й навіть статут.

Нагадаємо, що НАЗК рекомендувало подавати декларації новообраним народним депутатам лише з квітня 2020 року. Це унеможливлює перевірку наявності житла в нардепів у межах 30-кілометрової зони від столиці. У Чесно відштовхувалися від аналізу декларацій тих депутатів, які зазначили, що на момент обрання до ВРУ мешкали в Києві.