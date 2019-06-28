В СБУ підтвердили, що один зі звільнених полонених був оголошений в розшук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українця Дмитра Великого (другий зліва) раніше було оголошено у розшук за підозрою у дезертирстві

В СБУ повідомили про «фільтраційні заходи» щодо перевірки звільнених українців на предмет співпраці з бойовиками

Звільненого 28 червня з полону бойовиків «ЛДНР» українця Дмитра Великого раніше було оголошено у розшук за підозрою у дезертирстві.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська під час зустрічі звільнених полонених, пише «Громадське».

«Є така людина, яка відповідно на підставі рішення суду була оголошена в розшук», - повідомила Гітлянська, відповідаючи на запитання про порушену справу щодо одного з звільнених українців.

Вона уточнила, що відповідна інформація опублікована на сайті МВС.

«Справу веде військова прокуратура. Звичайно, ми повідомили військовій прокуратурі, слідчі будуть здійснювати всі необхідні заходи, але щодо запобіжного заходу, щодо подальших дій буде вирішувати слідчий військової прокуратури», - заявила Гітлянська.

Крім того, вона повідомила про «фільтраційні заходи» щодо перевірки звільнених українців на предмет співпраці з бойовиками.

«У нас є звичайна процедура перевірки, яку ми здійснюємо щодо всіх звільнених перевіряємо, оскільки ми розуміємо, що люди перебували під тиском, їх могли схилити до співробітництва, але ви знаєте, що у нас, відповідно до Кримінального кодексу, якщо людина добровільно повідомить про те, що її схилили недобровільно, вона буде звільнена від кримінальної відповідальності», — заявила Гітлянська.

«Тому, якщо у хлопців так не дай Боже сталося, є можливість зараз про це заявити і щодо них не буде жодних кримінальних переслідувань», - заявила речниця СБУ.

Вона також додала, що звільненим заручникам завжди пропонується пройти реабілітацію.

При цьому Гітлянська уточнила, що Великий з трьома іншими звільненими українцями зараз поїде в клініку для обстеження.

Водночас вона зазначила, що СБУ не веде справу Великого, і тому не має підстав вручати йому підозру.

«Але слідчі в курсі, і я думаю, що вони будуть діяти виключно в межах українського законодавства», - додала вона.

Як повідомлялось, четверо українських полонених, яких утримували бойовики на окупованому Донбасі, прибули з Мінську до Києва - через який їх перевозили - до України: це Яків Веремейчик, Міхєєв Едуард, Максим Горяїнов і Дмитро Великий.

Додамо, що Дмитро Великий був узятий в полон 11 вересня 2016 року і засуджений «судом» бойовиків до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі. Яків Веремейчик потрапив у полон 25 травня 2018 року, бойовики порушили проти нього низку кримінальних справ. Едуарда Міхєєва взяли в полон 16 жовтня 2017 року, засудили нібито за держзраду і засудили до 12 років позбавлення волі.

За даними української поліції, у червні 2016 року Великий самовільно покинув лави ЗСУ.

«Дмитро Великий – претендент на премію Дарвіна. Дезертирувавши із ЗСУ, він поїхав на заробітки в Росію. От тільки братоньки пацифізму не оцінили й у підсумку призначили Великого українським диверсантом і шпигуном. А тепер віддають його Україні, подаючи це як неймовірний успіх миротворчої місії Медведчука», – написав у себе на сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

Згодом дружина полоненого розказала, кого насправді звільнив Медведчук з російського полону.