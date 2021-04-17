Бібліотеки, коти та ікони. В Комітеті виборців пояснили, як депутати піаряться на своїх деклараціях

Голова КВУ розповів, як політики використовують щорічні декларації для привернення уваги громадськості

Народні депутати часто використовують щорічні декларації для особистого піару і вносять туди речі, які за законом не потрібно декларувати. Про це голова Комітету виборців України Олексій Кошель розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Дуже часто декларують речі, аби просто додати собі статусності та показати, які вони інтелектуали та любителі української старовини. Декларації стають такою піар-метою», - сказав він.

Кошель навів приклад першого віцеспікера Руслана Стефанчука, який задекларував бібліотеку наукової літератури в п’ять тисяч томів. «Не думаю, що наукова література радянських часів чи 90-х років є настільки дорогою, аби заносити її в декларацію», – зазначив голова КВУ.

Також, за його словами, політики часто декларують ікони 19 століття. «Але якщо ми поцікавимося цінами на антикварному ринку, то побачимо, що ці ікони коштують в районі однієї тисячі гривень. Тобто в декларації вони не мають заноситись!» – підкреслив Кошель.

Він також прокоментував історію, коли одна депутатка задекларувала кота, та ще й яскраво описала його якості.

«Це питання просто поганого смаку, почуття гумору та бажання привернути до себе увагу. Це – така сама хвороба, як залежність від «лайків» у «фейсбуці», і політики також на неї страждають. З цієї ж серії, що декларування одним депутатом минулого парламенту «святих мощей», – говорить голова Комітету виборців.