Тюрма за брехню у деклараціях. Нардепи прийняли закон за основу

Законопроєкт про ув'язнення за брехню в деклараціях 15 квітня пройшов перше читання у Раді

Законопроєкт ухвалили лише у першому читанні, тож його остаточне схвалення ще попереду

Верховна Рада у першому читанні схвалила президентський законопроєкт про позбавлення волі за недостовірне декларування.

Під час позачергового засідання законопроєкт №4651 підтримали 283 нардепа.

Документ пропонує внести зміни до статті 366-2 Кримінального кодексу. Це означає, що для депутатів, держслужбовців і представників органів місцевого самоврядування (якщо вони не внесли в декларації активи і нерухомість на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб) буде діяти покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років і штраф від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо загальна сума задекларованого майна буде вище 2000 прожиткових мінімумів, то чиновника покарають штрафом від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів, або позбавленням волі на 2 роки. Законопроєкт також вносить зміни до статті 366-3 ККУ. За неподання декларації держслужбовці та представники органів місцевого самоврядування можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Перед тим, як набуде чинності, депутати мають ухвалити його у другому читанні. Крім того, очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков пояснював, що закон почне працювати з наступного року. Тобто ув'язнення зможуть призначати за брехню в деклараціях за 2021 рік.

Так, законопроєктом пропонується, якщо у декларації збрехали на 500-2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (наразі це 4,5 млн грн), то пропонується встановити покарання у вигляді штрафу від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тисячі грн до 68 тисяч грн), або громадських робіт (від 150 до 240 годин), або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Також за умисне неподання декларації, крім штрафу, громадських робіт, може загрожувати позбавленням волі до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях. За законопроєкт, що передбачав штраф і лише обмеження волі за брехню в е-деклараціях, проголосували 289 депутатів.

Національне агентство з питань запобігання корупції тоді виступило з критикою законопроєкту, адже він не передбачає позбавлення волі, а тільки її обмеження.