В Комітеті виборців не вірять, що депутатів покарають за неправдиві декларації

Олексій Кошель сумнівається в ефективності НАЗК у розслідуванні справ щодо провладних депутатів

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель не вірить, що народні депутати від партії влади нестимуть відповідальність за подання неправдивих відомостей у щорічних деклараціях. Про це він сказав у інтерв’ю «Главкому».

«Навряд чи у НАЗК виникнуть питання. Але якщо і будуть зауваження, думаю, система сама себе виправдає… я і не сподіваюся на високу ефективність НАЗК в розслідуванні справ щодо депутатів від партії влади», – сказав голова КВУ.

Він нагадав про скандал із фінансуванням партії «Слуга народу», коли їй було призупинене держфінансування, а потім відновлене.

«В постанові НАЗК було чітко вказано, що вони підозрюють партію фактично у відмиванні коштів – зокрема, за завищеними цінами замовлялися соціологічні дослідження. Це – класичний механізм відмивання коштів. Тому мене, м’яко кажучи, здивувало, коли «Слуга народу» змогла виправити ці помилки і держфінансування повернула. Такі помилки не виправляються, стосовно них можна тільки відкривати кримінальні провадження», – вважає Олексій Кошель.

Нагадаємо, НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах «Слуги народу»: ст. 159–1 (Порушення порядку фінансування політичної партії), ч. 5 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).