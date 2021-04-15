Комітет виборців: Декларації депутатів – тільки верхівка айсберга

Те, що ми бачимо з декларуванням народними депутатами автомобілів, коштів, – це верхівка айсберга, головна частина якого перебуває в підкилимному форматі

Голова КВУ переконаний, що справжні масштаби заробітків народних депутатів залишаються «під килимом»

Те, що ми бачимо з декларуванням народними депутатами автомобілів, коштів, – це верхівка айсберга, головна частина якого перебуває в підкилимному форматі. Таку думку висловив голова Комітету виборців Олексій Кошель у інтерв’ю «Главкому».

«Ми пам’ятаємо всі історії, коли народні депутати проживали в цивільному шлюбі і записували на фактичних дружин свої статки та активи, а самі залишалися «чистими». Якщо зараз розслідувати кількість автомобілів та нерухомості, записаних на віддалених родичів, яких не треба декларувати, думаю, ми побачимо справжні масштаби заробітків народних депутатів», – сказав голова КВУ.

Водночас він зауважив, що з кожним скликанням в парламенті починають працювати все більше «чистих політиків», а не бізнесменів, які шукають в ньому захисту.

Нагадаємо, у Комітеті виборців зауважили, що у складний «коронавірусний» 2020 рік у народних депутатів зросла кількість готівки, що свідчить про недовіру українських політиків до банківської системи України.

За даними КВУ, депутати із фракції «Слуга народу» задекларували 1 млрд. 103 млн грн готівкових коштів. Кількість готівки в десять разів перевищила суми коштів, які знаходяться в депутатів на рахунках у банках.