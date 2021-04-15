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    Комітет виборців: Декларації депутатів – тільки верхівка айсберга

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    Те, що ми бачимо з декларуванням народними депутатами автомобілів, коштів, &ndash; це верхівка айсберга, головна частина якого перебуває в підкилимному форматі - Комітет виборців: Декларації депутатів – тільки верхівка айсберга
    Те, що ми бачимо з декларуванням народними депутатами автомобілів, коштів, – це верхівка айсберга, головна частина якого перебуває в підкилимному форматі
    Верховна Рада України

    Голова КВУ переконаний, що справжні масштаби заробітків народних депутатів залишаються «під килимом»

    Те, що ми бачимо з декларуванням народними депутатами автомобілів, коштів, – це верхівка айсберга, головна частина якого перебуває в підкилимному форматі. Таку думку висловив голова Комітету виборців Олексій Кошель у інтерв’ю «Главкому».

    «Ми пам’ятаємо всі історії, коли народні депутати проживали в цивільному шлюбі і записували на фактичних дружин свої статки та активи, а самі залишалися «чистими». Якщо зараз розслідувати кількість автомобілів та нерухомості, записаних на віддалених родичів, яких не треба декларувати, думаю, ми побачимо справжні масштаби заробітків народних депутатів», – сказав голова КВУ.

    Водночас він зауважив, що з кожним скликанням в парламенті починають працювати все більше «чистих політиків», а не бізнесменів, які шукають в ньому захисту.

    Нагадаємо, у Комітеті виборців зауважили, що у складний «коронавірусний» 2020 рік у народних депутатів зросла кількість готівки, що свідчить про недовіру українських політиків до банківської системи України.

    За даними КВУ, депутати із фракції «Слуга народу» задекларували 1 млрд. 103 млн грн готівкових коштів. Кількість готівки в десять разів перевищила суми коштів, які знаходяться в депутатів на рахунках у банках.

    1 квітня завершалась кампанія декларування-2021 офіційно завершена. НАЗК повідомило, що протягом кампанії надійшло майже 800 тисяч декларацій.
    Теги: депутат декларація НАЗК партія Слуга народу
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