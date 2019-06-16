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    Білий дім: дату зустрічі Зеленського та Трампа не узгоджено

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    Дональд Трамп та Володимир Зеленський - Білий дім: дату зустрічі Зеленського та Трампа не узгоджено
    Дональд Трамп та Володимир Зеленський
    Колаж Радіо Свобода

    В адміністрації президента США підтвердили, що запрошення на зустріч було направлено

    Дату зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом ще не узгоджено.

    Про це повідомляє «Унн» з посиланням на джерело в Білому домі.

    «Я можу підтвердити, що запрошення на зустріч було направлено, але дату не встановлено, і ми поки нічого не повідомляємо», - повідомив співрозмовник, відповідаючи на питання про те, чи розглядає Білий дім можливість зустрічі Зеленського та Трампа найближчим часом.

    Нагадаємо, візит президента України Володимира Зеленського до США та його зустріч із Дональдом Трампом можливий після дострокових парламентських виборів в Україні, які мають відбутися 21 липня.

    До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 червня вперше проведе зустріч в Берліні з президентом України Володимиром Зеленським.

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