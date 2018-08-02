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    Білий дім: заклик Трампа припинити «російське розслідування» не є наказом

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    Дональд Трамп - Білий дім: заклик Трампа припинити «російське розслідування» не є наказом
    Дональд Трамп

    Сандерс нагадала, що Трамп неодноразово заявляв про відсутність змови між його командою і Росією

    Заклик президента США Дональда Трампа припинити розслідування ймовірного російського втручання у вибори не є наказом, заявила речниця Білого дому Сара Сандерс. Вона зазначила, що Трамп висловив свою думку.

    Водночас вона заявила, що президент хотів би, щоб розслідування довели до кінця.

    Сандерс нагадала, що Трамп неодноразово заявляв про відсутність змови між його командою і Росією.

    1 серпня президент США у Twitter закликав генерального прокурора Джеффа Сешнза зупинити розслідування ймовірного російського втручання у президентські вибори 2016 року.

    Крім того, він звинуватив спеціального прокурора Роберта Мюллера, який здійснює розслідування, у конфлікті інтересів.

    Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп закликав спецпрокурора Роберта Мюллера визнати існування конфлікту інтересів, який не дозволяє йому вести об'єктивне розслідування втручання Росії в американські вибори 2016 року. Трамп, зокрема, вказав на «дуже погані і напружені ділові стосунки» між ним і Мюллером.

    Нагадаємо, декілька днів тому Трамп заявив, що Росія може втрутитися в майбутні вибори на боці Демократичної партії

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