Білий дім заперечив участь Трампа у відставці заступника глави ФБР

У Білому домі порадили звернутися безпосередньо до ФБР щодо відставки Маккейба

Білий дім заявляє, що президент США Дональд Трамп, попри критику на адресу заступника директора Федерального бюро розслідувань США Ендрю Маккейба, не причетний до його відставки. Речниця Білого дому Сара Сандерс додала, що Трамп «повністю довіряє» голові ФБР Крістоферу Рею. 29 січня американські ЗМІ з посиланням на неназвані джерела



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Ендрю Маккейб, Дональд Трамп

У Білому домі порадили звернутися безпосередньо до ФБР щодо відставки Маккейба

Білий дім заявляє, що президент США Дональд Трамп, попри критику на адресу заступника директора Федерального бюро розслідувань США Ендрю Маккейба, не причетний до його відставки.

Речниця Білого дому Сара Сандерс додала, що Трамп «повністю довіряє» голові ФБР Крістоферу Рею.

29 січня американські ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що Маккейб подав у відставку після кількох тижнів критики з боку президента США Дональда Трампа й інших республіканців.

За повідомленнями, заступник директора ФБР подав у відставку на кілька тижнів раніше від очікуваної дати виходу на пенсію в березні.

Телекомпанія NBC повідомила, що він буде технічно перебувати у відпустці до офіційного виходу на пенсію. ФБР не коментує ці повідомлення.

Президент США раніше висловлював невдоволення тим, як Маккейб проявив себе в розслідуванні щодо колишньої суперниці Трампа на президентських виборах Гілларі Клінтон.

Трамп також звинуватив його в упередженості, тому що дружина Маккейба отримала від організації, близької до Клінтон, внесок на свою виборчу кампанію під час невдалої боротьби за місце в Сенаті США.

Повідомлення про відставку Маккейба з’явилися через кілька днів після того, як директор ФБР Крістофер Рей змінив своїх головних помічників, призначених його попередником Джеймсом Комі.

У травні минулого року Трамп звільнив Комі, який контролював розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

Джерело: Радіо Свобода