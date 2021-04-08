Білорусь на добу відключила лінії електропередач з Литвою

У країні проводять випробування надійності білоруської енергосистеми

Білорусь почала випробування енергосистеми з відключенням транскордонних ліній електропередачі з Литвою в рамках програми, узгодженої з системними операторами країн БРЕЛЛ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики Білорусі, передає «Белта».

«Випробування проводяться для перевірки надійності роботи білоруської енергосистеми з урахуванням планованого виходу енергосистем країн Балтії з енергокільця БРЕЛЛ, що об'єднує Білорусь, Росію, Естонію, Латвію і Литву», - йдеться в повідомленні.

Програма випробувань 8 квітня триватиме 24 години і передбачає відключення високовольтних ліній, спостереження за режимом роботи енергосистеми і включення високовольтних ліній із дотриманням необхідних вимог безпеки.

Аналогічні випробування відбудуться 11 квітня.

Раніше випробування енергосистеми Білорусі 8 і 11 квітня з відключенням чотирьох ліній напругою 330 кВ, які з'єднують Литву і Білорусь, анонсував литовський оператор системи електропередачі Litgrid.

Пропускна здатність ЛЕП між Литвою і Латвією скоротиться з 1,334 тис. до 1,273 тис. МВт у латвійському напрямку і з 1,199 тис. до 1,149 тис. МВт у напрямку Литви.

Раніше Білорусь планувала провести випробування 5-11 квітня і одночасно відключити лінії з Литвою, однак з таким сценарієм, за даними BNS, не погодилися Латвія і Естонія, оскільки за договором БРЕЛЛ лінії можна відключати не більше ніж на 24 години. За даними джерел BNS, Білорусь запропонувала відключити лінії двічі на 24 години - 8 і 11 квітня.

Випробування проводяться з метою оцінювання надійності роботи енергосистеми Білорусі з урахуванням запланованого виходу енергосистем країн Балтії з системи IPS/UPS (енергокільця БРЕЛЛ) і очікуваним початком промислової експлуатації Білоруської АЕС.

За інформацією Litgrid, стабільну роботу енергосистеми Литви забезпечуватимуть резерви з'єднання з Польщею, Швецією, Латвією та Калінінградською областю РФ.

Як повідомлялося, в серпні 2020 року Литва розіслала операторам країн БРЕЛЛ повідомлення про вихід з договору про аварійний резерв. Після запуску БелАЕС це дає право не надавати послуг з надання резервів Білорусі, проте одночасно і Литва позбавляється допомоги резервами від країн енергокільця.

Договір про аварійні резерви зобов'язує ці країни мати вільні потужності в розмірі 100 МВт і активувати їх під час аварійних ситуацій. За даними Litgrid, у серпні були встановлені обсяги системних послуг на 2021 рік, уперше в щорічному плані не передбачені резерви.

Litgrid повідомляла, що знайшла , як забезпечити Литву у інший спосіб – через Швецію і Польщу. Так, згідно із законами ЄС і принципам синхронізації зони європейських мереж оператори можуть надавати допомогу без попередньої резервації.

Тим часом в Україні точаться суперечки через імпорт електроенергії з Білорусі і РФ. Зокрема, напередодні народна депутатка Вікторія Гриб заявила, що імпорт електроенергії з Росії і Білорусі завдав державі збитків в 1 млрд грн.

Напередодні Міжнародна торгова палата (ICC Ukraine) і Європейська бізнес-асоціація (EBA) закликали депутатів невідкладно прийняти закон про заборону імпорту струму з Росії і Білорусі.

Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.