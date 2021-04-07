Литва проситиме НАТО надати Україні План дій щодо членства

НАТО може повторити свою пропозицію про надання плану дій щодо членства України

Отримання Україною ПДЧ стало б сильним сигналом для Росії, вважає глава МЗС Литви

Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ), після реалізації якого країна могла б стати членом Альянсу. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Delfi.

«Ми повинні незабаром звернутися до колег з листом, щоб ще раз розглянути можливість надання ПДЧ Україні», – заявив глава МЗС в середу на прес-конференції.

«Я переконаний, що НАТО міг би повторити свою пропозицію щодо надання Плану дій щодо членства України, і це питання ми якраз почали узгоджувати з колегами з Балтійських держав», – додав Ландсбергіс.

На його думку, це було б «сильним сигналом для Росії, що Україна обирає трансатлантичний напрямок, і це отримало відгук серед країн НАТО».

Нагадаємо, 6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. Президент наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

«Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ», – сказав Зеленський.

Коментуючи заяву Зеленського, США зазначили, що виступають за політику «відкритих дверей» НАТО щодо країн, охочих вступити в Альянс.

До слова, Україна візьме участь у низці військових навчань НАТО у 2021 році.