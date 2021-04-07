  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Литва проситиме НАТО надати Україні План дій щодо членства

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    НАТО може повторити&nbsp;свою пропозицію про надання плану дій щодо членства України - Литва проситиме НАТО надати Україні План дій щодо членства
    НАТО може повторити свою пропозицію про надання плану дій щодо членства України
    Фото з відкритих джерел

    Отримання Україною ПДЧ стало б сильним сигналом для Росії, вважає глава МЗС Литви

    Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ), після реалізації якого країна могла б стати членом Альянсу. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Delfi.

    «Ми повинні незабаром звернутися до колег з листом, щоб ще раз розглянути можливість надання ПДЧ Україні», – заявив глава МЗС в середу на прес-конференції.

    «Я переконаний, що НАТО міг би повторити свою пропозицію щодо надання Плану дій щодо членства України, і це питання ми якраз почали узгоджувати з колегами з Балтійських держав», – додав Ландсбергіс.

    На його думку, це було б «сильним сигналом для Росії, що Україна обирає трансатлантичний напрямок, і це отримало відгук серед країн НАТО».

    Нагадаємо, 6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. Президент наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

    «Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ», – сказав Зеленський.

    Коментуючи заяву Зеленського, США зазначили, що виступають за політику «відкритих дверей» НАТО щодо країн, охочих вступити в Альянс.

    До слова, Україна візьме участь у низці військових навчань НАТО у 2021 році.

    Теги: МЗС НАТО Литва Володимир Зеленський Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies