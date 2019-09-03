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    Прикордонники заявили про зменшення контрабанди зброї в Білорусь

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    Прикордонники заявили про зменшення контрабанди зброї в Білорусь
    Фото: dpsu.gov.ua

    За 2019 рік на кордоні зафіксували 40 одиниць зброї

    Українські прикордонники констатують зниження рівня незаконного трафіку зброї через кордон країни з Республікою Білорусь, тим самим не підтверджують заяви Мінська про нібито велику кількість зброї, яка незаконно ввозиться в країну через кордон з Україною.

    «Протягом останніх років ми неодноразово чули з білоруської сторони заяви про потік нелегальної зброї, який нібито йде з України. При цьому українська сторона жодного разу не отримала цього підтвердження», - сказав представник Держприкордонслужби України Андрій.

    Так за вісім місяців 2019 року на кордоні з Білоруссю українські прикордонники виявили 38 одиниць зброї.

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    «Ця цифра в рази менше, ніж за аналогічний період минулого року. Необхідно зазначити, що з цих 38 одиниць 20 слідували саме на в'їзд в Україну, тобто їх намагалися провезти саме з території Білорусі», - акцентував представник українського прикордонного відомства.

    За його словами, решта 18 одиниць зброї, які намагалися вивезти на територію Білорусі з України, лише одна одиниця є вогнепальною зброєю, інші ж - мисливською, газовою, холодною або пневматичною.

    «Можу зі свого боку зазначити, що українські прикордонники постійно вживають заходів безпеки, щоб не допустити переміщення зброї або вибухонебезпечних предметів. Такі заходи здійснюються, зокрема, і на кордоні з Білоруссю», - додав Демченко.

    Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений закрити кордон з Україною через потік зброї.

    «Ми змушені були зі своїми братами, близькими людьми (з Україною - ІФ) повністю закрити кордон. Наглухо. Ще більше ніж із Північноатлантичним блоком, який для нас завжди, з давніх часів, нібито здавався ворогом номер один... Ринув потік зброї. Ну, а там, де зброя в руках у звичайних людей і особливо... націоналістично налаштованих – очікуй тероризму», - заявив Лукашенко.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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