Білорусь не проти спільної валюти з РФ – Лукашенко
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Розсилка
«Це буде не російський чи білоруський рубль, це буде спільний рубль, якщо він буде»
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає за можливе створення єдиної валюти – «спільного рубля» між Російською Федерацією і Білоруссю.
Про це Лукашенко сказав в ході «Великої розмови» з громадськістю та ЗМІ, пише російський «Інтерфакс».
«Сьогодні нам пропонують валюту. Він (президент Росії Володимир Путін) мені риторично каже - звичайно ж, це буде рубль. Я говорю - звичайно, рубль. І у вас рубль, і у нас рубль. Навіщо нам талер?», - сказав Лукашенко.
За його словами, «це буде не російський чи білоруський рубль, це буде спільний рубль, якщо він буде».
Лукашенко вважає, що ключовим питанням при обговоренні можливості введення єдиної валюти є проблема емісійного центру.
«І головне - емісійний центр. Він (Путін) мені каже: ну що, в Мінську буде? Я кажу - ні, в Смоленську. Так відреагував. Нехай буде в Пітері, батьківщина президента Росії, моє улюблене місто - Ленінград, Петербург нині. Нехай там буде», - передав Лукашенко свій діалог з Путіним.
Раніше Лукашенко пообіцяв спільну з РФ відповідь, якщо США розмістять ракети в Європі.
Також президент Білорусі після переговорів з Путіним заявив, що «незалежність – поняття відносне».
Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустив, що Росія планує приєднати Білорусь й впритул наблизитися до кордонів Західної Європи.