Білорусь не проти спільної валюти з РФ – Лукашенко



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У 2016 році білоруський рубль було деноміновано в 10 тисяч разів

«Це буде не російський чи білоруський рубль, це буде спільний рубль, якщо він буде»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає за можливе створення єдиної валюти – «спільного рубля» між Російською Федерацією і Білоруссю.

Про це Лукашенко сказав в ході «Великої розмови» з громадськістю та ЗМІ, пише російський «Інтерфакс».

«Сьогодні нам пропонують валюту. Він (президент Росії Володимир Путін) мені риторично каже - звичайно ж, це буде рубль. Я говорю - звичайно, рубль. І у вас рубль, і у нас рубль. Навіщо нам талер?», - сказав Лукашенко.

За його словами, «це буде не російський чи білоруський рубль, це буде спільний рубль, якщо він буде».

Лукашенко вважає, що ключовим питанням при обговоренні можливості введення єдиної валюти є проблема емісійного центру.

«І головне - емісійний центр. Він (Путін) мені каже: ну що, в Мінську буде? Я кажу - ні, в Смоленську. Так відреагував. Нехай буде в Пітері, батьківщина президента Росії, моє улюблене місто - Ленінград, Петербург нині. Нехай там буде», - передав Лукашенко свій діалог з Путіним.

Раніше Лукашенко пообіцяв спільну з РФ відповідь, якщо США розмістять ракети в Європі.

Також президент Білорусі після переговорів з Путіним заявив, що «незалежність – поняття відносне».

Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустив, що Росія планує приєднати Білорусь й впритул наблизитися до кордонів Західної Європи.