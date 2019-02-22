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    У світі

    Лукашенко пообіцяв спільну з РФ відповідь, якщо США розмістять ракети в Європі

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    Лукашенко боїться, що НАТО розташує ракети у Європі, особливо, в Україні&nbsp; - Лукашенко пообіцяв спільну з РФ відповідь, якщо США розмістять ракети в Європі
    Лукашенко боїться, що НАТО розташує ракети у Європі, особливо, в Україні 

    Лукашенко заявив, що РФ не порушувала Договір про ракети середньої і малої дальності

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив побоювання щодо можливого розміщення Сполученими Штатами ракет у Європі. Про це повідомляє агентство «Белта».

    Олександр Лукашенко підкреслив, що вірить російській стороні в тому, що вона не порушувала Договір про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД).

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    Що стосується потенційної загрози для безпеки Білорусі, Лукашенко підкреслив, що «це (розрив ДРСМД) катастрофа, особливо для нас».

    «Я боюся того, що американці скористаються моментом - зірвали цей договір і розмістять ракети в Європі. Ось тут вже буде непереливки і нам. Тому нам треба буде разом з Росією думати про заходи у відповідь. Від цього нікуди не дінешся, якщо це станеться. А гірше буде, якщо ці ракети будуть розміщені (боронь боже, гіпотетично) на території України. Тому моя відповідь однозначна: я категорично проти (розриву ДРСМД)», - заявив президент Білорусі.

    Лукашенко висловив думку, що НАТО все-таки може піти на розміщення подібних ракет в Європі: «Мені здається, хоч Північноатлантичний альянс заявляє про те, що вони не збираються розміщувати в Європі ці ракети, це просто блеф. В іншому випадку - навіщо виходити? Навіщо було руйнувати цей договір?» - зазначив він.

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