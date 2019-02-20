Білорусь очікує війна і анексія, - екс-генсек НАТО



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Екс-генсек НАТО вважає, що Білорусі загрожує російська окупація

Расмуссен вважає, що білорусам треба почати реформи, «щоб уберегтися від агресії росіян»

Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустив, що Росія планує приєднати Білорусь й впритул наблизитися до кордонів Західної Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

«Ключовий ризик - це повторення в Білорусі українського сценарію з війною і анексією. На цю країну чекає такий сценарій, якщо вона не почне реформуватися», - сказав Расмуссен.

За словами колишнього генсека, білорусам треба почати реформи, які ведуть до демократії та свободи, «щоб уберегтися від агресії росіян».

Расмуссен додав, що він добре пам'ятає заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що Білорусь треба включити у «велику російську державу», і це дуже схоже на незаконну анексію українського Криму.

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко нагадав Євросоюзу, що сусіди − «від господа».

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія для Білорусі є ключовим зовнішнім партнером, але «не братською державою». «Як мене інформують, в Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятне. Що ж, будемо партнерами», - сказав білоруський лідер.

Також Лукашенко після переговорів з Путіним заявив: «Незалежність – поняття відносне». Він зазначив, що Білорусь і Росія готові настільки йти шляхом «об'єднання і єднання», наскільки до цього готові народи обох країн.