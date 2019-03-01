ООН відхилила резолюції США і Росії щодо Венесуели



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У Радбезі ООН відхилили проекти резолюцій США і РФ

Проект резолюції Росії також не підтримали: тільки чотири члени ради проголосували за нього

Рада Безпеки ООН на засіданні в четвер, 28 лютого, відхилила проекти резолюцій США і Росії щодо Венесуели. Про це повідомляє Reuters.

Зазначено, що Росія і Китай наклали вето на підготовлену США резолюцію, яка закликає до проведення вільних і справедливих президентських виборів у Венесуелі і безперешкодного доступу до допомоги.

Відомо, що текст США зібрав щонайменше дев'ять голосів, що призвело до подвійного вето, тоді як Південна Африка також проголосувала проти. Три країни утрималися.

«Голосуючи проти цієї резолюції, деякі члени цієї ради продовжують захищати Мадуро і його поплічників і продовжують страждання венесуельського народу. Ця штучна криза поширилася далеко за межі Венесуели і загрожує дестабілізувати регіон», - заявив спецпредставник США щодо Венесуели.

Незабаром проект резолюції Росії також не підтримали: тільки чотири члени ради проголосували за нього, четверо утрималися, решта були проти.

Раніше Росія і Китай ветували в Радбезі ООН резолюцію США щодо Венесуели.

Як відомо, внаслідок зіткнень на кордоні Венесуели загинули 25 людей.

Також повідомлялося, що у Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та демонстрантами, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.

Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу. Крім того, влада Венесуели вирішила закрити кордон з Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордони.