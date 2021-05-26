Білоруська опозиція розпочинає «активну фазу протесту» (відео)

Член президії Координаційної ради Латушко: «Разом із захопленням влади міжнародний терорист взяв у заручники цілу країну»

Білоруська опозиція, зокрема офіс Світлани Тихановської, Координаційна рада, Народне антикризове управління, штаб Цепкало, Bypol та інші демократичні сили виступили зі спільною заявою, в якій оголосили про підготовку до «нової активної фази протесту». Спільне відеозвернення опубліковано на Youtube-каналі Світлани Тихановської.

«Разом із захопленням влади міжнародний терорист взяв у заручники цілу країну, усі 9 млн білорусів. Але з моменту захоплення літака у небезпеці не лише громадяни Білорусі, а й громадяни інших країн…Чекати більше нічого – терор потрібно зупинити раз і назавжди», – заявив член президії Координаційної ради Павло Латушко.

У відеозверненні, зокрема, йдеться, що внаслідок бездумних дій нелегітимного режиму Білорусь перетворилася на «чорну пляму» на світовій карті.

«Режим на межі тотальної ізоляції – як ніколи раніше. Європейський союз, США, Велика Британія, Японія, Канада та інші країни вже діють і роблять все можливе, щоб допомогти нам, білорусам. І ми самі, білоруси, повинні зробити все можливе, щоб звільнити політичних в'язнів, припинити насильство і провести чесні вибори. Ми повинні діяти – вікно можливостей відкрито. Чекати більше нічого – терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази протесту» – йдеться у зверненні.

Тим часом, сьогодні Лукашенко зробив заяву на тлі затримання засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Влада, за його словами, «у зародку придушила хвилю неонацизму». Про це він заявив на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії та представниками органів державного управління.

Він заявив, що влада вжила найжорсткіших заходів.

«Наші дії могли здатися надмірними тим, хто виправдовує їх злодіяння. Але ця стратегія життєво важлива для країни», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.

Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент у Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

Між іншим, 25 травня Білорусь оприлюднила стенограму переговорів диспетчера з пілотом Ryanair, однак через кілька годин сайт було вже заблоковано.