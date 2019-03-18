Більшість українців за останній рік не прочитали жодної книги



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Майже чверть громадян (23%) відвідали бібліотеку або книгарню хоча б один раз упродовж останнього року

Більшість дорослих жителів України (60%) упродовж останнього року не прочитали жодної книги (електронної або друкованої) і не відвідували ані бібліотеку, ані книгарню. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Майже чверть громадян (23%) відвідали бібліотеку або книгарню хоча б один раз упродовж останнього року.

Крім того, 13% респондентів хоч і не відвідували бібліотеку або книгарню, але читали книжки.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 8 по 23 вересня 2018 року серед 2026 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%; 2,8% для показників, близьких до 25 або 75%; 2,0% для показників, близьких до 10 або 90%; 1,4% для показників, близьких до 5 або 95%; 0,7% для показників, близьких до 1 або 99%.

Нагадаємо, дослідники з Інституту психолінгвістики імені Макса Планка в Неймегені довели, що читання формує наш мозок.