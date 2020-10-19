Стало відомо, коли МОЗ очікує пік Covid-19 в Україні



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Ми розраховуємо на те, що піковий рівень захворюваності в нас буде наприкінці листопад, - зазначив Ігор Кузин

Йдеться про захворюваність як на грип, так і на нову коронавірусну інфекцію

Пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують у кінці листопада. Про це в коментарі РБК-Україна заявив в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин.

«Ми розраховуємо, що пік епідемії буде в кінці листопада тому, що зазвичай це піковий період для усіх вірусних інфекцій. Якщо говорити як про ГРВІ, так і про нову коронавірусну інфекцію, пік хвилі найчастіше відбувається наприкінці листопада і після цього йде на спад упродовж грудня, січня... Ми розраховуємо на те, що піковий рівень захворюваності в нас буде наприкінці листопада», – зазначив представник МОЗ.

Нагадаємо, що лікар розповів, коли епідемія коронавірусу в Україні піде на спад.

Крім того, в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей.

Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.