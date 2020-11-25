Нам вдається зупинити Covid-19. Степанов повідомив про ефект «карантину вихідного дня»

В українців покращилося ставлення до «карантину вихідного дня», якщо порівнювати перші та другі вихідні, - міністр

«Карантин вихідного дня» допомагає зупинити поширення коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Щодо результатів, то ми хотіли зупинити ураганну динаміку Covid-19. Ми зараз бачимо, що в цих цифрах, там 12, 13 тисяч, до 15, наша медична система працює в напруженому графіку, але це не критичні речі. І нам здається, що нам вдається це зупинити (динаміку поширення Covid-19 — ред.). Але, якщо ми говоримо про відчутність цих результатів, чи досягли ми ефекту цими протиепідемічними заходами, то треба дивитися мінімум + 14 днів. Адже 14 днів — це інкубаційний період захворювання й він має показати розірвання ланцюжка передачі хвороби», ─ повідомив міністр.

Степанов відзначив, що в українців покращилося ставлення до «карантину вихідного дня», якщо порівнювати перші та другі вихідні.

«Перша субота й неділя, яка була запроваджена під час «карантину вихідного», м'яко кажучи, ми не зовсім добре дотримували цих обмежень, які були встановлені на вихідний день. Ми були свідками цього через світлини в соцмережах. Минулі вихідні вже було набагато краще», ─ зазначив посадовець.

Нагадаємо, 17 листопада Рада зобов’язала уряд попереджати про введення карантину за тиждень.

Також 17 листопада Верховна Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

23 листопада президент Володимир Зеленський під час наради у своєму офісі заявив, що «карантин вихідного дня» ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

У Кабміні очікують на аналіз впливу минулих вихідних на захворюваність на коронавірусну інфекцію Covid-19 і поки що не обговорюють продовження «карантину вихідного дня».

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 24 листопада виявили 13 882 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії в Україні захворіло – 661 858 осіб, одужало – 307 778 осіб, летальних випадків – 11 492, проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.