Біля станції «Академік Вернадський» сніг став малиновим і зеленим (фото)

За кольоровим снігом біля станції можна спостерігати наприкінці антарктичного літа

Через «цвітіння» водоростей сніг біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» змінив колір – він став малиновим і зеленим. Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

За кольоровим снігом біля станції можна спостерігати наприкінці антарктичного літа. Таке забарвлення з’являється через розвиток у снігу мікроскопічних водоростей, які розмножуються спорами, не бояться екстремальних температур, тому зберігаються в снігу протягом усієї зими. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати.

«Зелений колір дає пігмент хлорофіл, а червоний – каротиновий шар, який містять клітини деяких видів мікроводоростей. До речі, цей шар захищає водорості від ультрафіолетового випромінювання», – пояснюють у центрі.

Крім того, «цвітіння снігу» сприяє зміні клімату, адже через забарвлення сніг відбиває менше сонячного світла та тане швидше. У результаті в снігу розвивається більше яскравих водоростей і танення ще пришвидшується.

Директор центру Євген Дикий зазначив, що торік новина про малиновий сніг біля станції стала популярною не тільки в Україні, а й по всьому світу. Тоді вчені з Кембриджського університету запропонували українським полярникам спільне дослідження. Вони мають визначити площу Антарктиди, яка влітку вкривається кольоровим снігом.

Розпочати дослідження планують незабаром. Його проводитимуть через верифікацію на місці супутникових знімків. Результати роботи дозволять по-новому оцінити масштаб танення антарктичних снігів унаслідок глобального потепління.