На Київщині рятувальники витягли з замету автомобіль швидкої допомоги (фото)

На Київщині на прибирання доріг залучено 160 одиниць спецтехніки

У понеділок, 15 лютого, у Фастові Київської області в заметі застряг автомобіль швидкої медичного допомоги. Виклик про допомогу надійшов до рятувальної служби о 13:05.

На місце було направлено черговий караул 30 Державної пожежно-рятувальної частини м. Фастів, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники успішно відбуксирували автомобіль швидкої до безпечної ділянки дороги, де він самостійно зміг рухатися.

Також управління ДСНС Київщини інформує, що на прибирання доріг залучено 160 одиниць техніки та 200 чоловік.

ДСНС звертається до власників транспортних засобів: «Утримайтеся від подорожей автомобілями в період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу».

За прогнозом синоптиків, сьогодні на Київщині невеликий сніг, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Температура 10-11° морозу.

У середу, 17 лютого, в Україні очікується невелике потепління вдень, суттєві морози збережуться лише на півночі країни.

Як повідомлялося, дорожники продовжують очищати Київ від снігу. Із вулиць, площ, зупинок громадського транспорту вивозять сніг. За минулу добу вивезено понад 16 тис. тонн.