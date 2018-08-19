Біля берегів Африки п'ятий день шукають танкер з 17 грузинськими моряками



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У Грузії не виключають версію нападу піратів

Танкер Pantelena IMO 9321469, який перевозив нафту, з 17 грузинськими моряками вже п'ять днів не виходить на зв'язок.

Про це повідомляє МЗС Грузії.

У заяві сказано, що в останній раз зв'язок з танкером, що ходить Панамським прапором, був встановлений 14 серпня 2018, коли він перебував у Гвінейській затоці біля західних берегів Африки.

Заступник глави консульського департаменту МЗС Грузії Володимир Константініді повідомив, що в даній події не виключають версії можливого нападу піратів на танкер.

Розслідуванням зникнення займається грецька суднобудівна компанія Lotus Shipping.

Нагадаємо, що з цієї весни Росія регулярно почала затримувати в Азовському морі іноземні судна, які йшли в українські порти.

Зокрема британський експерт заявив, що Росія буде блокувати підступи до Одеси.

Також експерт розповів, як Росія збиткується над суднами, які йдуть до портів Маріуполя і Бердянська.

Слід також зазначити, що за чотири роки окупації незаконно до портів Криму зайшли майже 800 суден.

Також у Прикордонній службі розказали, як борються з російськими провокаціями в Азовському морі.