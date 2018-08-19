Біля берегів Африки п'ятий день шукають танкер з 17 грузинськими моряками
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У Грузії не виключають версію нападу піратів
Танкер Pantelena IMO 9321469, який перевозив нафту, з 17 грузинськими моряками вже п'ять днів не виходить на зв'язок.
Про це повідомляє МЗС Грузії.
У заяві сказано, що в останній раз зв'язок з танкером, що ходить Панамським прапором, був встановлений 14 серпня 2018, коли він перебував у Гвінейській затоці біля західних берегів Африки.
Заступник глави консульського департаменту МЗС Грузії Володимир Константініді повідомив, що в даній події не виключають версії можливого нападу піратів на танкер.
Розслідуванням зникнення займається грецька суднобудівна компанія Lotus Shipping.
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Слід також зазначити, що за чотири роки окупації незаконно до портів Криму зайшли майже 800 суден.
Також у Прикордонній службі розказали, як борються з російськими провокаціями в Азовському морі.