Біля берегів окупованого Криму стався землетрус



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Підземні поштовхи зафіксовано на глибині 10 км

Магнітуда землетрусу склала 3,8 балів

В акваторії Чорного моря біля берегів анексованого Криму стався землетрус. Про це свідчать дані на сайті Єдиної геофізичної служби РАН.

Підземні поштовхи на глибині 10 км відбулися в суботу, 6 квітня, у першій половині дня. Їх зафіксували біля східного узбережжя півострова.

Магнітуда землетрусу склала 3,8 балів.

Нагадаємо, наприкінці березня в Індонезії на острові Балі вулкан Агунг здійснив потужний викид попелу.

Минулого року Міжнародний аеропорт на індонезійському острові Балі закрили через активність вулкана Агунг. Тоді було скасовано 450 рейсів. Виверження Агунга в 1963 році призвело до загибелі більше тисячі людей.

Також нагадаємо, що Росію сколихнув потужний землетрус.