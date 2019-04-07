  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля берегів окупованого Криму стався землетрус

    • Розсилка
    <p>Підземні поштовхи зафіксовано на глибині 10 км</p> - Біля берегів окупованого Криму стався землетрус

    Підземні поштовхи зафіксовано на глибині 10 км

    Магнітуда землетрусу склала 3,8 балів

    В акваторії Чорного моря біля берегів анексованого Криму стався землетрус. Про це свідчать дані на сайті Єдиної геофізичної служби РАН.

    Підземні поштовхи на глибині 10 км відбулися в суботу, 6 квітня, у першій половині дня. Їх зафіксували біля східного узбережжя півострова.

    Магнітуда землетрусу склала 3,8 балів.

    Нагадаємо, наприкінці березня в Індонезії на острові Балі вулкан Агунг здійснив потужний викид попелу.

    Минулого року Міжнародний аеропорт на індонезійському острові Балі закрили через активність вулкана Агунг. Тоді було скасовано 450 рейсів. Виверження Агунга в 1963 році призвело до загибелі більше тисячі людей.

    Також нагадаємо, що Росію сколихнув потужний землетрус

    Читайте також
    Крим Чорне море стихійні лиха землетрус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ