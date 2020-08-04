У соборі Святої Софії розгорнули прапор Талібану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео

Прапор афганського руху Талібан було розгорнуто у соборі Святої Софії в Туреччині

Учасники руху Талібан розгорнули прапор свого угруповання у соборі Святої Софії в Стамбулі.

Про це повідомив у Twitter британський експерт з боротьби з ісламським екстремізмом Нур Дахрі.

Він також оприлюднив і відео.

«Прапор афганського руху Талібан було розгорнуто у соборі Святої Софії в Туреччині», – написав Дахрі.

Нагадаємо, Державна рада Туреччини 10 липня скасувала рішення уряду країни від 24 листопада 1934 року про статус собору Святої Софії. Потім Ердоган підписав указ, згідно з яким Айя-Софії дозволено бути мечеттю.

Перший за десятиліття намаз відбувся 24 липня.

Ердоган заявив, що ніщо не змусить його змінити своє рішення щодо собору Святої Софії.

Раніше офіційний представник грецького уряду Стеліос Пецас назвав історичною помилкою рішення президента Туреччини Ердогана перетворити собор Святої Софії (Айя-Софія) у Стамбулі з музею в мечеть.

Також Євросоюз розчарований рішенням Туреччини зробити з собору Святої Софії мечеть.

До слова, Австрія розкритикувала рішення Туреччини щодо собору Святої Софії.