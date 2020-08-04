У соборі Святої Софії розгорнули прапор Талібану
Прапор афганського руху Талібан було розгорнуто у соборі Святої Софії в Туреччині
Учасники руху Талібан розгорнули прапор свого угруповання у соборі Святої Софії в Стамбулі.
Про це повідомив у Twitter британський експерт з боротьби з ісламським екстремізмом Нур Дахрі.
Він також оприлюднив і відео.
«Прапор афганського руху Талібан було розгорнуто у соборі Святої Софії в Туреччині», – написав Дахрі.
#AfghanTaliban flag was raised in #HagiaSophia, #Turkey by pro #Taliban activists.— Noor Dahri (@dahrinoor2) August 3, 2020
The conversion of Hagia Sophia was a motivational message of #MuslimBrotherhood to the world’s Islamist #extremists and #terrorists.
Soon, pro #ISIS activists will raise their flag too. #CHIIS pic.twitter.com/B6ArvLmSfe
Нагадаємо, Державна рада Туреччини 10 липня скасувала рішення уряду країни від 24 листопада 1934 року про статус собору Святої Софії. Потім Ердоган підписав указ, згідно з яким Айя-Софії дозволено бути мечеттю.
Перший за десятиліття намаз відбувся 24 липня.
Ердоган заявив, що ніщо не змусить його змінити своє рішення щодо собору Святої Софії.
Також Євросоюз розчарований рішенням Туреччини зробити з собору Святої Софії мечеть.
До слова, Австрія розкритикувала рішення Туреччини щодо собору Святої Софії.