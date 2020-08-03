Колишній Папа Римський Бенедикт XVI тяжко хворий, – ЗМІ



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Папа Бенедикт XVI пішов у відставку, склавши з себе повноваження в лютому 2013 року, що є унікальним явищем у Католицькій церкві

У почесного понтифіка діагностували бешиху обличчя

93-річний Папа Римський Бенедикт XVI, який перебуває на спокої після відставки, захворів бешиховим запаленням обличчя і зараз «надзвичайно слабкий». Про це в понеділок, 3 серпня, повідомляє PNP з посиланням на біографа експонтифіка Петера Зевальда.

Відзначається, що 93-річний колишній Папа Римський Бенедикт XVI тяжко захворів після відвідин Німеччини. За словами Зевальда, Бенедикт XVI зараз «надзвичайно слабкий»: «Його мислення і пам'ять не сплять, але голос ледь чутний».

1 серпня Зевальд зустрівся з Бенедиктом XVI у Ватикані, щоб передати йому його біографію, що недавно вийшла. Під час зустрічі колишній понтифік «був налаштований оптимістично», незважаючи на хворобу. За словами Зевальда, Бенедикт XVI вже склав духовний заповіт, який буде опубліковано після його смерті.

У червні колишній понтифік кілька днів перебував у баварському Регенсбурзі у свого брата Георга Ратцінгера, який після цього помер у віці 96 років.

До відома, Папа Бенедикт XVI пішов у відставку, склавши з себе повноваження в лютому 2013 року, що є унікальним явищем у Католицькій церкві. Після цього він отримав титул почесного понтифіка.