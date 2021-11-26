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    Біля Тернополя знайшли поховання, якому може бути п'ять тисяч років (фото)

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    Про це свідчить кістковий матеріал, поміщений у кам'яну скриню з червоного пісковика - Біля Тернополя знайшли поховання, якому може бути п'ять тисяч років (фото)
    Про це свідчить кістковий матеріал, поміщений у кам'яну скриню з червоного пісковика
    Фото: Борщівський обласний комунальний краєзнавчий музей/Facebook

    Попередньо поховання датується IV-III тисячоліттям до нашої ери

    На полі біля села Озеряни Тернопільської області під час сільськогосподарських робіт на глибині майже один метр було виявлено людське поховання. Попередньо воно датується IV-III тисячоліттям до нашої ери.

    Як повідомляє Facebook-сторінка Борщівського обласного комунального краєзнавчого музею, команда археологів взяла під охорону місце знахідки.

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    Біля Тернополя знайшли поховання, якому може бути п'ять тисяч років (фото)
    Біля Тернополя знайшли поховання, якому може бути п'ять тисяч років (фото)
    Фото: Борщівський обласний комунальний краєзнавчий музей/Facebook

    За попередніми оцінками, похоронний об'єкт належить представникам культури кулястих амфор (IV-III тисячоліття до нашої ери).

    На думку дослідників, про це свідчить кістковий матеріал, поміщений у кам'яну скриню з червоного пісковика. Проте остаточний висновок буде отримано лише після завершення досліджень, які встановлять вік та культурну належність цього поховання.

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    Теги: Тернопільщина археологія поховання вік
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    Біля Тернополя знайшли поховання, якому може бути п'ять тисяч років (фото)