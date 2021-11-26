Біля Тернополя знайшли поховання, якому може бути п'ять тисяч років (фото)

Про це свідчить кістковий матеріал, поміщений у кам'яну скриню з червоного пісковика

Попередньо поховання датується IV-III тисячоліттям до нашої ери

На полі біля села Озеряни Тернопільської області під час сільськогосподарських робіт на глибині майже один метр було виявлено людське поховання. Попередньо воно датується IV-III тисячоліттям до нашої ери.

Як повідомляє Facebook-сторінка Борщівського обласного комунального краєзнавчого музею, команда археологів взяла під охорону місце знахідки.

За попередніми оцінками, похоронний об'єкт належить представникам культури кулястих амфор (IV-III тисячоліття до нашої ери).

На думку дослідників, про це свідчить кістковий матеріал, поміщений у кам'яну скриню з червоного пісковика. Проте остаточний висновок буде отримано лише після завершення досліджень, які встановлять вік та культурну належність цього поховання.