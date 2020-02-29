Біля Верховної Ради з’явиться почесна варта Нацгвардії



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Нацгвардійці нестимуть варту під парламентом лише на вихідних та у святкові дні

З 1 березня в Україні започатковують церемоніал почесної варти біля Верховної Ради. Її нестимуть нацгвардійці, які також будуть підіймати державний прапор.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

Нацгвардійці нестимуть варту під парламентом лише на вихідних та у святкові дні.

«Несення почесної варти Національної гвардії України та підняття державного прапора перед будівлею Верховної Ради України стане постійним церемоніалом вшанування державних символів», – йдеться у повідомленні.

Вперше почесна варта заступить під стінами Ради у неділю, 1 березня. Урочистий захід запланований на 12:00 біля центрального входу у Верховну Раду.

У ньому візьмуть участь спікер парламенту Дмитро Разумков, народні депутати та представники громадськості.