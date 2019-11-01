Депутати вперше провели ранкову реєстрацію у Раді шляхом натискання кнопки замість карток



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У залі зареєструвалося 307 парламентаріїв

Депутати Верховної Ради вперше провели ранкову реєстрацію на пленарне засідання парламенту шляхом натискання кнопки замість карток. Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков.

У залі зареєструвалося 307 народних депутатів.

«Ранкове засідання Верховної Ради оголошую відкритим», - сказав спікер.

Таким чином, Рада відкрила ранкове пленарне засідання.

Рада на засіданні у п'ятницю розгляне законопроект №1152-1 про введення кримінальної відповідальності від п'яти років до довічного позбавлення волі з можливою конфіскацією майна за злочини, пов'язані з фальсифікацією ліків.

Напередодні перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав депутатам, що з 1 листопада вони зобов'язані проходити електронну реєстрацію, замість паперової.

«Ми відмовляємося від паперової реєстрації…Реєстрація проводитиметься шляхом установки карти і натисканням кнопки «за», - пояснив Стефанчук нову процедуру реєстрації для голосування в залі засідань Ради.

Він попросив депутатів не спізнюватися на роботу.

Реєстрація проходить на початку ранкового пленарного засідання ВР. Досі депутати проходили два етапи реєстрації: перед засіданням біля відповідних столів в кулуарах парламенту, а також за допомогою електронної системи в залі.

Нова систем реєстрації почала діяти у зв'язку з набуттям чинності закону про припинення відшкодування нардепам витрат у разі пропуску засідань Верховної Ради без поважних причин.

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