Біткоїн зріс до 20 тисяч доларів за одиницю. Це рекорд

Зростання вартості біткоїна має велике значення для її прихильників

Вартість біткоїна зросла до $20 тисяч після обвалу криптовалюти наприкінці 2017 року та її поступового відновлення цьогоріч. Востаннє до цієї круглої позначки біткоїн підбирався в листопаді, і нарешті перевершив її в грудні, пише Mashable.

Зростання вартості біткоїна має велике значення для її прихильників – новий рекорд означає, що його вже не зупинити. Ця криптовалюта зростала та падала в ціні протягом усіх 12 років свого існування.

Щоразу біткоїн долає нові вершини вартості. Після стабільного коливання з 2014 року він нарешті підстрибнув до понад $2 тис. у 2017 році, а до кінця року майже наблизився до $20 тис. Згодом за короткий час обвалився до $7 тис. За цей час пророкували як падіння до нуля, так і стрибок до $300 тис. і вище.

На початку 2019 року за одиницю криптовалюти пропонували менше $5 тис., але вже влітку вартість перевалила за $10 тис. і після чергового падіння на початку 2020 року почала впевнено зростати.

У пандемічний рік на біткоїн звернули увагу великі фінансові гравці, а одна з найбільших холдингових компаній світу Fidelity Investments запустила фонд для цієї криптовалюти. У 2020 році особливу увагу біткоїну приділили молоді фінансисти, в той час як старші вкладалися в золото.

Хоча біткоїн залишається нестабільним та ризиковим віртуальним активом, залишається все менше аргументів за те, щоб його ігнорувати. Інші криптовалюти також впевнено зростають, зокрема Ethereum піднявся до $600 за одиницю. Загалом на сьогоднішній день капіталізація ринку криптовалют складає $600 млрд.

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