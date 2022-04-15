Бійці тероборони захопили трофейний міномет

Військові знищили техніку росіян

Бійці тероборони Дніпра «Азов» продовжують відбивати ворожі атаки та перетворювати в брухт транспорт на якому приїхали російські загарбники. Про це у своєму телеграм-каналі розповів лідер «Азовського руху» Андрій Білецький. Він зазначив, що сьогодні, 15 квітня, теробороні вдалося знищити три одиниці російської техніки.

Однією із найважливіших «демілітаризованих» одиниць техніки тероборона назвала міномет.

«Робота бійців ТрО «Азов» Дніпро: знищена техніка росіян і трофейний міномет»,

– написав Білецький.

Днями бійці Дніпровського окремого батальйону територіальної оборони знищили окупантів з Дагестану, захопивши деякі документи ворожого війська. До того ж в ході бою було ліквідовано російський танк.

Тим часом колеги тероборони Дніпра – полк «Азов» мужньо захищає Маріуполь та знищує ворожу техніку російських загарбників.

Також військові знищили батарею російської артилерії.

Сьогодні також морські піхотинці показали, як знищили російських танкістів.

Крім того військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52.