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    Події в Україні

    Військові знищили батарею російської артилерії

    Бійці знищили ворожу батарею артилерії&nbsp; - Військові знищили батарею російської артилерії

    Бійці знищили ворожу батарею артилерії 

    фото: 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

    Де саме наші бійці підбили ворога, не повідомляється

    Військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили артилерійську батарею російських окупантів.

    Відповідне відео з’явилося на сторінці бригади у Facebook.

    «ЗСУ продовжують впевнено спускати «другу у світі» армію на нижчі сходинки рейтингу. 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка також активно мінусує ворожі підрозділи. На нашому рахунку – ще одна знищена артилерійська батарея росіян», – йдеться у підписі до ролика.

    Сьогодні також морські піхотинці показали, як знищили російських танкістів.

    Крім того військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52.

    Напередодні ЗСУ на Донбасі за день шість разів дали відсіч ворогам.

    До слова, голова Сумської ОВА просить «колекціонерів» повернути запчастини від російської техніки.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові технології Україна окупація #stoprussia
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    Військові знищили батарею російської артилерії