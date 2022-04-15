Військові знищили батарею російської артилерії

Де саме наші бійці підбили ворога, не повідомляється

Військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили артилерійську батарею російських окупантів.

Відповідне відео з’явилося на сторінці бригади у Facebook.

«ЗСУ продовжують впевнено спускати «другу у світі» армію на нижчі сходинки рейтингу. 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка також активно мінусує ворожі підрозділи. На нашому рахунку – ще одна знищена артилерійська батарея росіян», – йдеться у підписі до ролика.

Сьогодні також морські піхотинці показали, як знищили російських танкістів.

Крім того військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52.

Напередодні ЗСУ на Донбасі за день шість разів дали відсіч ворогам.

До слова, голова Сумської ОВА просить «колекціонерів» повернути запчастини від російської техніки.