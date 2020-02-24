Метармофози Іллі Киви. У мережі висміяли депутата, який забув, що писав про 23 лютого п'ять років тому



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Ілля Кива у 2015 році вважав «армію держави, що знищує українську націю» своїм ворогом

Не вітайте мене зі святом армії держави, що знищує українську націю, - Кива

Народному депутату від «Опозиційної платформи «За життя» Іллі Киві нагадали, що він писав у 2015 році про 23 лютого - день червоної армії.

Зокрема, п’ять років тому тодішній заступник начальника УМВС України в Донецькій області Кива просив не вітати його зі святом армії держави, що знищує українську націю.

У 2015 році Кива вважав «армію, що знищує українську націю» своїм ворогом і ворогом своєї Батьківщини.

«Навчіться цінувати і знати наше Українське! День української армії 06.12. День української міліції 20.12», - писав Кива.

Як повідомлялося, 23 лютого цього року на своїй сторінці у соцмережі Кива привітав чоловіків «зі святом армії держави, що знищує українську націю: «Та пішли вони на х.. зі своєю декомунізацією».

У соцмережі чоловікові «поспівчували», мовляв «не може визначитися з лінією партії»:

Як повідомлялося, 21 лютого відомий блогер навів докази того, що депутат Кива працює «за методичкою Кремля».

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