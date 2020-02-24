  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Метармофози Іллі Киви. У мережі висміяли депутата, який забув, що писав про 23 лютого п'ять років тому

    • Розсилка
    <span>Ілля Кива у 2015 році вважав&nbsp;&laquo;армію держави, що знищує українську націю&raquo;&nbsp;своїм ворогом</span> - Метармофози Іллі Киви. У мережі висміяли депутата, який забув, що писав про 23 лютого п'ять років тому
    Ілля Кива у 2015 році вважав «армію держави, що знищує українську націю» своїм ворогом

    Не вітайте мене зі святом армії держави, що знищує українську націю, - Кива

    Народному депутату від «Опозиційної платформи «За життя» Іллі Киві нагадали, що він писав у 2015 році про 23 лютого - день червоної армії.

    Зокрема, п’ять  років тому тодішній заступник начальника УМВС України в Донецькій області Кива просив не вітати його зі святом армії держави, що знищує українську націю.

    У 2015 році Кива вважав «армію, що знищує українську націю» своїм ворогом і ворогом своєї Батьківщини.

    «Навчіться цінувати і знати наше Українське! День української армії 06.12.  День української міліції 20.12», - писав Кива.

    screenshot_5_09

    Як повідомлялося, 23 лютого цього року на своїй сторінці у соцмережі Кива привітав чоловіків «зі святом армії держави, що знищує українську націю: «Та пішли вони на х.. зі своєю декомунізацією».

    screenshot_4_09

    У соцмережі чоловікові «поспівчували», мовляв «не може визначитися з лінією партії»:

    screenshot_6_05

    Як повідомлялося, 21 лютого відомий блогер навів докази того, що депутат Кива працює «за методичкою Кремля».

    Читайте також:

     

    Росія ДНР депутат свята армія партії Ілля Кива
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ