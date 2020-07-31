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    Бізнес на співчутті: поліція Тернопільщини викрила мережу «професійних жебраків»

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    <span>За день зловмисники заробляли від трьох до шести тисяч гривень</span> - Бізнес на співчутті: поліція Тернопільщини викрила мережу «професійних жебраків»
    За день зловмисники заробляли від трьох до шести тисяч гривень

    Організатори жебрацького бізнесу шукали осіб з явними фізичними вадами і заробляли на них гроші

    Група з 13 жебраків у Тернопільській області працювала на організаторів, віддаючи їм увесь дохід від жебрацтва. Про це повідомили в Нацполіції регіону в п'ятницю, 31 липня.

    Відомо, що весь дохід жебраки віддавали організаторам за дах над головою (старий приватний будинок, який орендували в Тернополі) і продукти.

    «Злочинний бізнес, побудований на жебракуванні, організували чотири особи - уродженці міста Берегове Закарпатської області», - розповів начальник відділу з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Олександр Буняк.

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    Бізнес на співчутті: поліція Тернопільщини викрила мережу «професійних жебраків»
    Бізнес на співчутті: поліція Тернопільщини викрила мережу «професійних жебраків»

    За його словами, чоловіки підшукували осіб з явно вираженими фізичними вадами і вербували їх. Після чого відправляли в місця роботи - в орендований будинок у Тернополі. Працювали в основному в Тернополі, хоча по інших містах України також.

    Дохід від жебрацтва виявився достатнім: за день зловмисники заробляли від трьох до шести тисяч гривень. Поліцейські задокументували факти передачі грошей жебраками організаторам.

    Під час обшуків, які пройшли одночасно в Тернополі і Чернівцях, поліція вилучила мобільні телефони і гроші. Суму знайденого в поліції не називають.

    Організатори поки не затримані. За вербування й експлуатацію людей їм загрожує від 5 до 15 років в'язниці.

    гроші бізнес злочинність Тернопільщина поліція
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