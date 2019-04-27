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    Благодатний вогонь прибув до Володимирського собору

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    Благодатний вогонь прибув до Володимирського собору - Благодатний вогонь прибув до Володимирського собору
    Благодатний вогонь прибув до Володимирського собору
    Фото: Василь Дідух

    Благодатний вогонь до собору привіз митрополит Луцький і Волинський Михаїл

    Благодатний вогонь прибув до Володимирського собору.

    Про це повідомив Василь Дідух на своїй сторінці в  Facebook.

    Раніше до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув рейсовий літак з Благодатним вогнем з Єрусалиму, який привезла до України делегація священнослужителів та мирян Православної Церкви України. Координатором акції є митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

    Це був перший випадок, коли один з найважливіших символів свята Великодня зустріли і супроводили в нашу країну представники Помісної автокефальної православної української церкви.

    Благодатний вогонь — поширена у православ’ї назва вогню, використовуваного у великодній церемонії виносу Святого Світла з Гробу Господнього, в Храмі Воскресіння Господнього.

    Як повідомляв «Главком» раніше, сьогодні у Єрусалимі в Храмі Христа Господнього зійшов Благодатний вогонь.

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