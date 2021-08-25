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    Блогерка з Сум погрожує спалити українські прапори (відео)

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    Провокаторка публікувала відео з&nbsp;танцями під пісню, що&nbsp;ображає українців - Блогерка з Сум погрожує спалити українські прапори (відео)
    Провокаторка публікувала відео з танцями під пісню, що ображає українців
    Скріншот з відео

    Дівчина називає себе «радикальною феміністкою» і загрожує спалити символ України

    У соцмережах розгорівся скандал через антиукраїнські відео мешканки Сум, оприлюднених у Telegram-каналі «Катарсис».

    На них молода дівчина погрожує спалити державні прапори України, встановлені на площі з нагоди 30-ї річниці Незалежності країни.

    Крім того, як повідомляється, провокаторка публікувала у себе у TikTok відео, на якому вона танцює під пісню, що ображає у нецензурній формі громадян України.

    Після хвилі обурення з приводу такої поведінки, дівчина видалила компрометуючі відео, однак користувачі встигли їх зберегти.

    Тим часом бойовики намагалися збити українські прапори над окупованим Донбасом. Однак їм цього зробити не вдалося.

    Синьо-жовтий стяг 23 серпня підіймали не лише в Україні, а й у різних куточках світу. Наприклад, прапор запустили і в Росії. Це сталось у центрі Москви. Невідомо, хто саме підняв у повітря стяг.

    До слова, його можна було помітити і з Кремля.

    Також 23 серпня під посольством Росії у Києві встановили 150 прапорів України.

    Крім того, на «Кувейтських вежах» з'явився синьо-жовтий прапор.

    Раніше у найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї на честь Дня Незалежності України підсвітили найвищий хмарочос у світі Бурдж-Халіфа в кольори українського прапора.

    Теги: Росія Суми пропаганда вандалізм прапор незалежність скандал
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    Блогерка з Сум погрожує спалити українські прапори (відео)