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    Вже бронювали місця у ресторанах. Арестович розкрив плани росіян щодо захоплення Києва

    Окупанти так і не дійшли до Києва - Вже бронювали місця у ресторанах. Арестович розкрив плани росіян щодо захоплення Києва
    Окупанти так і не дійшли до Києва

    «Дзвінки були, «ми прийдемо всією бригадою Ульянівською...». Де ця Ульянівська бригада зараз?», – Арестович

    Російські військові вже почали бронювати місця у столичних ресторанах, бо були впевнені, що їм вдасться захопити Україну за три доби. Про це розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович.

    «Вони дзвонили нашим рестораторам і замовляли місця в кафе у Києві... Публічні дзвінки були, «ми прийдемо всією бригадою Ульянівською...». Де ця Ульянівська бригада зараз?», – розповів Арестович.

    За його словами, окупанти збиралися через 12 годин після початку нападу на Україну виставляє патрулі біля Верховної Ради, Кабміну, Нацбанку та Офісу президента.

    Нагадаємо, на Херсонщині українські військові знищили двох російських генералів.

    Теги: росія окупанти Київ війна військові Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Вже бронювали місця у ресторанах. Арестович розкрив плани росіян щодо захоплення Києва