Борги за комуналку: Держстат показав, де живуть затяті неплатники



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Найбільший боржник за опалення - місто Київ

Станом на початок січня 2020 року українці залишаються винними 26 з половиною мільярдів гривень за газ та майже 17 мільярдів – за опалення. При цьому мешканці Харківської та Дніпропетровської областей є найбільш недисциплінованими платниками за комунальні послуги.

Дані про заборгованість українців станом на 1 січня публікує Державна служба статистики.

Отже, за газ громадяни досі не сплатили 26 мільярдів 532 мільйони гривень. Найбільше заборгували мешканці Київської області – 2 мільярди 922 мільйони гривень. А от найсправніше платять мешканці Рівненської області – вони заборгували лише 102 мільйони гривень.

Цікаво, що в останній день 2019 року найбільшим боржником була Донецька область, але за одну лише добу її громадяни сплатили майже 800 мільйонів гривень, а от Київська область навпаки добрала боргів на майже 570 мільйонів гривень.

Найбільше винні за газ Київська область – 2 мільярди 922 мільйони; Харківська область – 2 мільярди 845 мільйонів та Дніпропетровська область – 2 мільярди 693 мільйони.

Найсправніше платять за газ Кіровоградська область – 285,5 мільйона гривень; Черкаська область – 251,5 мільйона гривень та Рівненська область – 102 мільйони гривень.

Також з кінця минулого року борги українців за опалення та постачання гарячої води зменшилися на понад 3 мільярди гривень і 1 січня становили 16 мільярдів 836 мільйонів.

Цього разу найбільш недисциплінованими платниками стали мешканці столиці – 3 мільярди 946 мільйонів гривень боргу. Натомість найсправніше за послуги платили мешканці Закарпаття – лише 1,5 мільйона боргу.

Найбільший боржник за опалення - місто Київ. Мешканці столиці вимнні 3 мільярди 946 мільйонів гривень. За ними йдуть жителі Харківської області – вони заборгували державі 2 мільярди 735 мільйонів гривень та жителі Дніпропетровщини – 2 мільярди 363 мільйони гривень.

Найменше за опалення винні мешканці Волині - 86 мільйонів гривень; Чернівецької області – 75,5 мільйона гривень та Закарпаття– 1,5 мільйона гривень.

Якщо порівнювати з опаленням та газом, то за холодну воду українці винні не так вже і багато – всього трохи більше як 3 мільярди гривень. Тут найбільше виділяються Київ, а також Харківська та Дніпропетровська область, які на трьох винні більшу частину цього боргу.

У найбільших боржниках за воду знову столиця. Місто Київ має борг за холодне водопостачання 635 мільйонів гривень; Дніпропетровська область – 616 мільйонів гривень; Харківська область – 365,5 мільйона гривень.

Найменше винні за воду споживачі Тернопільської області – 12 мільйонів гривень; а також Чернівецька область – 14,7 мільйона гривень і Чернігівська область – 21,5 мільйона гривень.

Зауважимо, що кияни є лідерами по заборгованості за опалення і за воду, але водночас чи не найсправніше платили за газ. Натомість мешканці Харківської та Дніпропетровської областей є найбільш затятими боржниками.