Швейцарська AGTG SA має намір відсудити в України понад мільйон доларів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Судно заарештовано через підозру у відвідуванні окупованого Криму у 2015 році, коли воно належало іншому власнику

Судове засідання, на якому розглядатиметься законність арешту танкера «Мрія», відбудеться завтра в Херсоні

Швейцарська трейдингова компанія AGTG SA, дизельне паливо якої було заблоковано українськими правоохоронцями на декілька місяців, має намір відстоювати свої інтереси в суді та стягнути збитки з державних органів, що блокували паливо, яке мало бути поставлено в Румунію.

Про це представник компанії розповів в інтерв’ю виданню Oilpoint.

За словами представника компанії, танкер «Мрія» було заарештовано в нейтральних водах, після чого його відбуксували до Херсонської нафтоперевалки.

На борту судна знаходилось 2,5 тисячі тонн пального, яке мало бути поставлено в румунський порт міста Констанци, однак через незаконні дії українських правоохоронців воно було заблоковано в Херсоні, через що компанія понесла збитки.

За словами представника AGTG, за кожен день прострочення доставки компанія буде змушена сплатити отримувачу палива 15 тисяч 262 долари. Паливо компанія перевантажила лише вчора. Прострочення склало 70 днів, фактично, компанія сплатить штрафних санкцій більше мільйона доларів.

«Якщо ми не отримаємо захист в українських судах по стягненню завданої шкоди, то будемо звертатися і в Європейський суд, який однозначно встановить тут порушення права власності і присудить компенсацію з українського бюджету компанії AGTG», – впевнений представник компанії.

Судове засідання, на якому розглядатиметься законність арешту танкера «Мрія» відбудеться завтра в Херсоні.

Судно заарештовано по підозрі відвідування окупованого Криму у 2015 році, коли воно належало іншому власнику.

Як відомо, слідчими СБУ вже встановлено перелік осіб, які в той час були членами команди, всі вони громадяни РФ. Тодішньому капітану вже оголошена підозра. Зараз команда повністю складається з українських моряків, капітан – так само українець.

Юрист компанії висловив думку, що справа навряд чи дійде до логічного завершення через недолугість звинувачення. На запит компанії, звідки в слідства інформація про заходи в порти Криму, слідчі повідомили, що інформацію їм надала Адміністрація морських портів, а в АМПУ в свою чергу дані від командування військово-морських сил України.

Після запиту, в ВМС юристи компанії отримали відповідь, що в них вся інформація передавалася електронною поштою, але через обмеження об’ємів електронної адреси вся інформація вже втрачена, тому вони не можуть підтвердити чи спростувати інформацію АМПУ.

Компанія AGTG SA займається оптовою торгівлею, транспортуванням та доставкою нафтопродуктів та вугілля в Україну та країни ЄС.