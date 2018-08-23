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    Новини

    Боржники більше не зможуть перереєстровувати автівки

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    Боржники більше не зможуть перереєстровувати автівки

    У реєстр боржників вноситься інформація про заборгованість за виплатами, яка перевищує 3 місяці

    Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборону перереєстровувати та знімати з обліку транспортні засоби тим власникам, відомості про яких містяться в єдиному реєстрів боржників.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на текст відповідного рішення, ухваленого на засіданні уряду 22 серпня.

    Зокрема, своїм рішенням Кабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації, зняття з обліку автомобілів, автобусів, мотоциклів, причепів та інших транспортних засобів.

    Як зазначається, відтепер при знятті з реєстрації або перереєстрації транспортного засобу в органах МВС, відповідальні особи будуть перевіряти, чи перебуває власник у реєстрі боржників.

    У реєстр боржників вноситься інформація про заборгованість за виплатами, яка перевищує 3 місяці. Зокрема, мова йде про заборгованість з виплати аліментів.

     Читайте також статтю «Главкома»: Що буде, якщо не платити аліменти. Нові правила
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