Боржники більше не зможуть перереєстровувати автівки



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У реєстр боржників вноситься інформація про заборгованість за виплатами, яка перевищує 3 місяці

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборону перереєстровувати та знімати з обліку транспортні засоби тим власникам, відомості про яких містяться в єдиному реєстрів боржників.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на текст відповідного рішення, ухваленого на засіданні уряду 22 серпня.

Зокрема, своїм рішенням Кабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації, зняття з обліку автомобілів, автобусів, мотоциклів, причепів та інших транспортних засобів.

Як зазначається, відтепер при знятті з реєстрації або перереєстрації транспортного засобу в органах МВС, відповідальні особи будуть перевіряти, чи перебуває власник у реєстрі боржників.

У реєстр боржників вноситься інформація про заборгованість за виплатами, яка перевищує 3 місяці. Зокрема, мова йде про заборгованість з виплати аліментів.

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