Бойовик «ЛНР» Лусваргі вирушив до місця відбування покарання



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Судове засідання у справі бразильця Рафаеля Лусваргі, Павлоград, 7 травня 2018 року

Вирок бразильцю Лусваргі, який воював на боці бойовиків на Донбасі, набув чинності

Вирок громадянину Бразилії Рафаелю Лусваргі, якого засуджено до 13 років позбавлення волі за обвинуваченням в участі у діяльності терористичних організацій «ЛДНР» та непередбачених законом збройних формувань, 31 липня набув чинності.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

Відповідне рішення ухвалив Дніпровський апеляційний суд під час розгляду апеляційної скарги, поданої стороною захисту.

«У ході судового засідання обвинувачений Рафаель Лусваргі заявив клопотання про відмову від апеляційної скарги, у зв'язку з чим Дніпровський апеляційний суд ухвалив рішення про закриття апеляційного провадження. Згідно з законодавством, винесення судом такої ухвали тягне за собою набрання законної сили судовим рішенням, що було оскаржене в апеляційному порядку», — йдеться у повідомленні.

В прокуратурі додали, що рішення апеляційної інстанції оскарженню не підлягає. Після засідання суду Лусваргі відбув у місця відбування покарань.

2 травня суд визнав громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі винним в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні та терористичній організації і засудив його до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив до 13 років в'язниці бойовика самопроголошеної «Донецької народної республіки», громадянина Федеративної Республіки Бразилія Рафаеля Маркуса Лусваргі.