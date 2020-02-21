Бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ - гатили з мінометів і гранатометів (мапа боїв)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»

У п'ятницю, 21 лютого, російські окупаційні війська 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає. Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

Так, шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

поблизу Красногорівки – з міномета калібру 120 мм противник випустив 10 мін;

поруч з Павлополем - з міномета калібру 82 мм – 10 мін, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Лебединського – з 82-мм міномета – 21 міна;

в районі населеного пункту Новотроїцьке – з ручного протитанкового гранатомета;

поблизу Пісок – з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї.

Натиснути на зображення для збільшення

Мапа боїв: mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли по наших позиціях:

поруч з Оріховим – з міномета калібру 120 мм – 3 міни та 7 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Луганського – з міномета калібру 120 мм – 5 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем;

поблизу Травневого – з 82 мм міномета – 2 міни, а також противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;

в районі населеного пункту Новотошківське – з міномета калібру 82 мм – 8 мін та 10 пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Як повідомлялось, 20 лютого збройні формування Російської Федерації також 10 разів порушили режим припинення вогню.