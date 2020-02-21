Бойовики продовжують гатити з артилерії: за добу 10 ворожих обстрілів



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Вчора, 20 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було

Окупанти стріляли із заборонених мінометів, БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

У четвер, 20 лютого, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

10 обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

поруч з Новомихайлівкою – з міномету калібру 120 мм противник випустив 10 мін, а також вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Піщевика – з 82-мм міномету – дві міни, а також ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю;

два рази неподалік Павлополя – з міномету калібру 82 мм – 10 мін, а також вівся вогонь з великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту Мар’їнка – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

двічі поруч з Лебединським – з 82-мм міномету – 10 мін, а також противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;

поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету – чотири постріли, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Старогнатівки – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріли по наших позиціях неподалік Новозванівки, де застосував міномет калібру 120 мм – сім мін та станковий протитанковий гранатомет – вісім пострілів.

Вчора, 20 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська чотири рази обстріляли наші позиції, а саме:

поруч з Красногорівкою – з міномету калібру 120 мм противник випустив 10 мін;

в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм міномету – три міни, а також сім пострілів – зі станкового протитанкового гранатомету;

неподалік Павлополя – з міномету 82 мм – три міни, а також вівся вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – з міномету калібру 82 мм - 13 мін.

За поточну добу втрат немає.