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    Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції сил ООС: мапа боїв

    • Розсилка
    Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції сил ООС: мапа боїв

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, на ворожі провокації українські військовідали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються

    З початку поточної доби ворог дев'ять разів обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил, із них тричі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог сім разів обстріляв наші опорні пункти:

    • з мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту Гнутове;
    • тричі з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Новоселівка Друга, Верхньоторецьке, Чермалик;
    • двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу сіл Пищевик і Лебединське;
    • зі стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Опитне.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил:

    • з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Троїцьке;
    • з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Зайцеве.
    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

    На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

    Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військових зі складу Об'єднаних сил.

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