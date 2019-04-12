Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції сил ООС: мапа боїв



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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, на ворожі провокації українські військовідали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються

З початку поточної доби ворог дев'ять разів обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил, із них тричі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог сім разів обстріляв наші опорні пункти:

з мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту Гнутове;

тричі з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Новоселівка Друга, Верхньоторецьке, Чермалик;

двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу сіл Пищевик і Лебединське;

зі стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Опитне.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Троїцьке;

з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Зайцеве.

Мапа боїв: mediarnbo.org

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військових зі складу Об'єднаних сил.