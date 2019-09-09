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    Бойовики «ДНР» анонсували потяги до Москви і Петербурга

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    Бойовики «ДНР» анонсували потяги до Москви і Петербурга

    Терористи мають намір встановити пряме залізничне сполучення з Росією

    «Глава» так званої «ДНР» Денис Пушилін має намір налагодити залізничне сполучення з найбільшими містами Росії. Про це з посиланням на слова Пушиліна в неділю, 8 вересня, повідомило ТАСС.

    «Встановлення прямого залізничного сполучення з Росією планується. Пряме, мається на увазі без пересадок, сполучення планується, зокрема з Москвою і Санкт-Петербургом. Система розробляється і, сподіваюся, найближчим часом ми зможемо нею скористатися», - заявив Пушилін.

    Глава донецьких бойовиків додав, що також розглядається можливість курсування поїздів і за іншими напрямками в міста РФ.

    До слова, Укрзалізниця пропонує пасажирам підключитися до боротьби з тарганами«Подорожувати тарганам залізничним транспортом суворо заборонено. Помітили їх у вагоні – обов’язково повідомте нам на гарячу лінію: 0800 503 111. Такі вагони після рейсу відчіпляють для позапланової дезінфекції, яку проводить Лабораторний центр на залізничному транспорті, що знаходиться у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я України», – йдеться в повідомленні.

     

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