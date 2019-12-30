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    Бойовики «ДНР» обіцяють випустити підлітків, засуджених у справі «ясинуватських диверсантів»

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    &laquo;Голова&raquo; &laquo;ДНР&raquo; сьогодні своїм указом помилував трьох малолітніх &laquo;диверсантів&raquo; - Бойовики «ДНР» обіцяють випустити підлітків, засуджених у справі «ясинуватських диверсантів»
    «Голова» «ДНР» сьогодні своїм указом помилував трьох малолітніх «диверсантів»

    Про намір «помилувати» хлопців з Ясинуватої заявила так звана «омбудсмен» «ДНР»

    Бойовики угруповання «ДНР» обіцяють звільнити трьох «ясинуватських диверсантів» – місцевих підлітків, які були незаконно затримані російськими гібридними силами у 2016 році.

    Про намір «помилувати» хлопців з Ясинуватої заявила так звана «омбудсмен» «ДНР» Дар’я Морозова.

    «Голова «ДНР» сьогодні своїм указом помилував трьох малолітніх диверсантів. Ми відпускаємо їх під відповідальність батьків», – сказала Морозова.

    Нагадаємо, у справі «ясинуватських диверсантів» фігурували семеро місцевих підлітків: Вадим Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовніков, Арсеній Белавін і Денис Коваль.

    Останнім двом, Белавіну і Ковалю вдалося виїхати з території, підконтрольної угрупованню «ДНР». Інших п’ятьох затримали, звинуватили у тероризмі і диверсійній діяльності та незаконно засудили на термін від 10 до 15 років. На момент затримання підліткам було від 15 до 17 років.

    Кого саме з підлітків «помилували», в угрупованні «ДНР» не повідомляють. 

    Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

    В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

    бойовики на Донбасі ДНР ОРДЛО обмін полоненими
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