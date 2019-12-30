Бойовики «ДНР» обіцяють випустити підлітків, засуджених у справі «ясинуватських диверсантів»



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«Голова» «ДНР» сьогодні своїм указом помилував трьох малолітніх «диверсантів»

Про намір «помилувати» хлопців з Ясинуватої заявила так звана «омбудсмен» «ДНР»

Бойовики угруповання «ДНР» обіцяють звільнити трьох «ясинуватських диверсантів» – місцевих підлітків, які були незаконно затримані російськими гібридними силами у 2016 році.

Про намір «помилувати» хлопців з Ясинуватої заявила так звана «омбудсмен» «ДНР» Дар’я Морозова.

«Голова «ДНР» сьогодні своїм указом помилував трьох малолітніх диверсантів. Ми відпускаємо їх під відповідальність батьків», – сказала Морозова.

Нагадаємо, у справі «ясинуватських диверсантів» фігурували семеро місцевих підлітків: Вадим Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовніков, Арсеній Белавін і Денис Коваль.

Останнім двом, Белавіну і Ковалю вдалося виїхати з території, підконтрольної угрупованню «ДНР». Інших п’ятьох затримали, звинуватили у тероризмі і диверсійній діяльності та незаконно засудили на термін від 10 до 15 років. На момент затримання підліткам було від 15 до 17 років.

Кого саме з підлітків «помилували», в угрупованні «ДНР» не повідомляють.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.