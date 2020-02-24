Бойовики на Донбасі обладнують нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок



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Окупанти збільшили інтенсивність тренувань артилерійських підрозділів з відпрацювання завдання ударів по уточнених цілях у глибині оборони Об’єднаних сил

Бойовики на Донбасі збільшили інтенсивність тренувань артилерійських підрозділів з відпрацювання завдання ударів по уточнених цілях у глибині оборони Об’єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, посилаючись на Головне управління розвідки.

За даними розвідки, командування російських окупаційних військ нарощує підготовку з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК до активізації бойових дій.

«Зокрема, протягом минулого тижня противник збільшив інтенсивність тренувань артилерійських підрозділів з відпрацювання питань завдання ударів по уточнених цілях у глибині оборони Об’єднаних сил та вогневої підтримки його передових підрозділів в умовах загострення обстановки», - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти обладнують нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок (САУ) і танків, створюють додатковий запас артилерійських боєприпасів у районах передових позицій.

Як повідомлялося, 24 лютого бойовики обстріляли позиції українських військових у районі Новотошківського.

Як повідомлялось, у неділю, 23 лютого, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 21 лютого зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях.