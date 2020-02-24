  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики на Донбасі обладнують нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок

    • Розсилка
    Бойовики на Донбасі обладнують нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок

    Окупанти збільшили інтенсивність тренувань артилерійських підрозділів з відпрацювання завдання ударів по уточнених цілях у глибині оборони Об’єднаних сил

    Бойовики на Донбасі збільшили інтенсивність тренувань артилерійських підрозділів з відпрацювання завдання ударів по уточнених цілях у глибині оборони Об’єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, посилаючись на Головне управління розвідки.

    За даними розвідки, командування російських окупаційних військ нарощує підготовку з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК до активізації бойових дій.

    «Зокрема, протягом минулого тижня противник збільшив інтенсивність тренувань артилерійських підрозділів з відпрацювання питань завдання ударів по уточнених цілях у глибині оборони Об’єднаних сил та вогневої підтримки його передових підрозділів в умовах загострення обстановки», - йдеться у повідомленні.

    Російські окупанти обладнують нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок (САУ) і танків, створюють додатковий запас артилерійських боєприпасів у районах передових позицій.

    Як повідомлялося, 24 лютого бойовики обстріляли позиції українських військових у районі Новотошківського.

    Як повідомлялось, у неділю, 23 лютого, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 21 лютого зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях.

    окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Міноборони Донецьк Луганськ Операція Об’єднаних сил озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ