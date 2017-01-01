Бойовики хочуть перекинути бойову техніку під Горлівку – розвідка

Підконтрольний окупантам н.п. Гольмівський знаходить поруч з селами Гладосове та Травневе

В районі населеного пункту Гольмівський під Горлівкою зафіксовані роботи з інженерного обладнання передових позицій російсько-окупаційних військ. [READ_MORE] За даними розвідки, противник планує перекинути додаткову бойову техніку до передових позицій, інформує прес-центр штабу АТО. «У районі населеного пункту Гольмівський



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Підконтрольний окупантам н.п. Гольмівський знаходить поруч з селами Гладосове та Травневе

В районі населеного пункту Гольмівський під Горлівкою зафіксовані роботи з інженерного обладнання передових позицій російсько-окупаційних військ.

За даними розвідки, противник планує перекинути додаткову бойову техніку до передових позицій, інформує прес-центр штабу АТО.

«У районі населеного пункту Гольмівський відмічені роботи з інженерного обладнання передових позицій російсько-окупаційних військ. Противник організував бойове патрулювання», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що особовий склад російських підрозділів проінструктований щодо необхідності перешкоджання представникам СММ ОБСЄ «у зв’язку зі слабким виконання заходів маскування забороненого Мінськими угодами озброєння та військової техніки на позиціях окупаційних військ у даному районі».

«Окрім того, відмічається прибуття медичного персоналу ворожих сил. Також, за даними української розвідки, противником сплановано перекидання додаткової бойової техніки до передових позицій», - повідомили в прес-центрі штабу АТО.

Як повідомлялося, підконтрольний окупантам н.п. Гольмівський знаходить поруч з селами Гладосове та Травневе.

Підрозділи ЗСУ в ніч на 21 листопада зайняли населені пункти Гладосове та Травневе, які знаходяться в «сірій» зоні під Горлівкою. Там відразу розпочали роботу офіцери груп цивільно-військового співробітництва.

Як повідомив голова Донецької обласної ВЦА Павло Жебрівський, ці населені пункти - Гладосове і Травневе - згідно з Мінськими угодами і раніше мала б контролювати Україна, натомість російсько-окупаційні сили, нехтуючи домовленостями, витіснили звідти українські сили. Тож нині українські воїни відновили справедливість. Очільник Донеччини також дав доручення готувати документи щодо приєднання селищ до Новолуганської селищної ради Бахмутського району.

В штабі АТО вже попереджали раніше, що російські окупаційні війська готують диверсійні і збройні провокації в районі н.п. Травневе та Гладосове на Донеччині. Водночас наголошувалося, що ЗСУ нададуть жорстку відповідь на можливі провокації.